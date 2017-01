MACHmit! Museum MonatsProgramm November 2016

01. November Dienstag

10 – 18 Ex Libris – Stempel für die eigene Bibliothek

10 – 18 Bunte Lichter für Sankt Martin

14 – 17.30 Semmelweis Seifenwerkstatt Kosten 2 €

02. November Mittwoch

10 – 18 Ex Libris – Stempel für die eigene Bibliothek

10 – 18 Bunte Lichter für Sankt Martin

16 Eröffnung der Sonderausstellung >frech, wild & wunderbar<

03. November Donnerstag

10 – 18 Ex Libris – Stempel für die eigene Bibliothek

10 – 18 Bunte Lichter für Sankt Martin

14 – 17.30 Die MuseumsDruckerei lädt ein!

04. November Freitag

10 – 18 Ex Libris – Stempel für die eigene Bibliothek

10 – 18 Bunte Lichter für Sankt Martin

14 – 17.30 SchutzFuchs aus Filz Kosten 2 €

05. November Samstag

10 – 18 Ex Libris – Stempel für die eigene Bibliothek

10 – 18 Bunte Lichter für Sankt Martin

18.30 FILMab! >Michel bringt die Welt in Ordnung< Schweden, 1973, ab 6 Materialkosten 5,50 €

06. November Sonntag

10 – 18 Ex Libris – Stempel für die eigene Bibliothek

10 – 18 Bunte Lichter für Sankt Martin

10 – 18 Lirum larum bunte LöffelStiele Kosten 5 €

11 – 14 NEU: Alles wächst FamilienFührung & SeifenWorkshop zur Ausstellung >geboren & willkommen< Voranmeldung erwünscht

08. November Dienstag

10 – 18 Findus & Mama Muh – Geschichtenhelden am Stiel

10 – 18 Bunte Lichter zu Sankt Martin

14 – 17.30 Semmelweis Seifenwerkstatt Kosten 2 €

09. November Mittwoch

10 – 18 Findus & Mama Muh – Geschichtenhelden am Stiel

10 – 18 Bunte Lichter zu Sankt Martin

10. November Donnerstag

10 – 18 Findus & Mama Muh – Geschichtenhelden am Stiel

10 – 18 Bunte Lichter zu Sankt Martin

14 – 17.30 Die MuseumsDruckerei lädt ein!

16 – 17.30 GeburtsVorbereitung für Geschwister Kosten 8 €, Voranmeldung erwünscht

11. November Freitag

10 – 18 Findus & Mama Muh – Geschichtenhelden am Stiel

10 – 18 Bunte Lichter zu Sankt Martin

14 – 17.30 SchutzFuchs aus Filz Kosten 2 €

Programm November 2016

Seite 1/2

MACHmit! Museum für Kinder

VERANSTALTUNGSHINWEIS KINDER

Sonderausstellung >frech, wild & wunderbar<

Eröffnung am 2.11. um 16 Uhr

2 x FILMab!

am 5.11. >Michel bringt die Welt in Ordnung< am 19.11. >Winky will ein Pferd<

12. November Samstag

10 – 18 Findus & Mama Muh – Geschichtenhelden am Stiel

11 – 18 Lass unseren MuseumsStammbaum wachsen!

13. November Sonntag

10 – 18 Findus & Mama Muh – Geschichtenhelden am Stiel

10 – 18 Lirum larum bunte LöffelStiele Kosten 5 €

16.30 >König Unsichtbar und der Schnee<

Musikspiel aus dem Koffer mit Lorenz Huber, ab 4 Eintritt 5,50 / 3,50 ermäßigt

15. November Dienstag

10 – 18 Mutterkuchen für alle!

14 – 17.30 Semmelweis Seifenwerkstatt Kosten 2 €

16. November Mittwoch

10 – 18 Mutterkuchen für alle!

17. November Donnerstag

10 – 18 Mutterkuchen für alle!

14 – 17.30 Die MuseumsDruckerei lädt ein!

18. November Freitag

10 – 18 Mutterkuchen für alle!

10.30 >Schneeweißchen & Rosenrot – Ein Märchen in vier Jahreszeiten<

mit dem transit-theater-berlin in der WunderKammer, ab 4 Eintritt 5,50 / 3,50 € ermäßigt

14 – 17.30 SchutzFuchs aus Filz Kosten 2 €

19. November Samstag

10 – 18 Mutterkuchen für alle!

11 – 18 Lass unseren MuseumsStammbaum wachsen!

16.30 >Schneeweißchen & Rosenrot – Ein Märchen in vier Jahreszeiten<

mit dem transit-theater-berlin in der WunderKammer, ab 4 Eintritt 5,50 / 3,50 € ermäßigt

18.30 FILMab! >Winky will ein Pferd< Niederlande/Belgien, 2005, ab 6 Materialkosten 5,50 €

20. November Sonntag

10 – 18 Mutterkuchen für alle!

10 – 18 Lirum larum bunte LöffelStiele Kosten 5 €

10 – 18 Aktion zum Internationalen Tag der UN-Kinderrechte: Kronen für alle!

11 – 14 NEU: Alles wächst

FamilienFührung & SeifenWorkshop zur Ausstellung >geboren & willkommen<

Voranmeldung erwünscht

22. November Dienstag

10 – 18 LUCIAwerkstatt

10 – 18 Seligkeitsding für die Liebsten

23. November Mittwoch

10 – 18 LUCIAwerkstatt

10 – 18 LUCIAkleider für alle Kosten 5 €

24. November Donnerstag

10 – 18 LUCIAwerkstatt

10 – 18 Seligkeitsding für die Liebsten

14 – 17.30 Die MuseumsDruckerei lädt ein!

16 – 17.30 GeburtsVorbereitung für Geschwister Kosten 8 €, Voranmeldung erwünscht

25. November Freitag

10 – 18 LUCIAwerkstatt

10 – 18 Löffel für den Weihnachtsbrei Kosten 5 €

26. November Samstag

10 – 18 LUCIAwerkstatt

11 – 18 Lass unseren MuseumsStammbaum wachsen!

27. November Sonntag

10 – 18 LUCIAwerkstatt

10 – 18 Löffel für den Weihnachtsbrei Kosten 5 €

29. November Dienstag

10 – 18 LUCIAwerkstatt

10 – 18 Seligkeitsding für die Liebsten

30. November Mittwoch

10 – 18 LUCIAwerkstatt

10 – 18 LUCIAkleider für alle Kosten 5 €

Änderungen vorbehalten.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

? November 2016

Seite 2/2