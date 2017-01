Weihnachtsgrüße und einen “Guten Rutsch” ins Jahr 2017

Wir danken allen Mitgliedern, Freunden und Förderern des Verband Junger Journalisten Berlin-Brandenburg für ihre Treue und zahlreiche Unterstützung unserer Projekte im Jahr 2016.

Auch in diesem Jahr wurden 2 Erasmus + Gruppen der staatlichen Fachhochschule PWSZ Glogow im Rahmen des Erasmus + Programms betreut. Zusätzlich gibt es auch wieder 2 Projekte von Schülerzeitungen, eins in Brandenburg und eins in Berlin. Wir hoffen, dass im Jahr 2017 unsere Aktivitäten im gleichen Umfang fortgeführt werden können.

Besonderer Dank gilt unseren Mitgliedern Jörg Wachsmuth, die es uns ermöglichten im Rahmen von Erasmus +, den Radiosender Bheins (http://www.bheins.de/) in Potsdam-Babelsberg zu besichtigen und Gernot B. Frank mit seinem Netzwerk e-Concierge http://www.e-concierge.de/web/)(das Hotel monbijou (http://monbijouhotel.com/) in Berlin Mitte zu besuchen, bei dem wir einen guten Kaffee oder Tee am Kamin zum Abschluss genossen.

Gruß Björn Hensel Vorsitzender