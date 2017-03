Leipziger Buchmesse eine feste Größe im Messetrubel – 2017 ist Litauen Schwerpunktland

Litauen.

Was wissen wir über Litauen?

Es gehört zu den Baltischen Ländern und viele sagen es sucht seine Kulturelle Identität. Litauen hat seit Jahrhunderten eine Kulturelle und Politische Identität in Europa. In Personal-Union mit Polen im 16. Jahrhundert war es das größte Land in Europa. Von Meer zu Meer und die Türken (Osmanen) waren Nachbarn. Wenig Literatur in Litauischer Sprache bedeutet nicht, dass sie nicht vorhanden ist sondern nur in anderer Sprache oft veröffentlicht wurde. In diesem Jahr ist Litauen das Schwerpunktland. Die unterschiedlichen literarischen Strömungen zeigt sich nicht nur in der aktuellen Thematiken z. B. Aufarbeitung der sowjetischen Besetzung und Sorge über den Expansionsdrangs Russlands sondern auch in der Aufarbeitung der Vergangenheit z. B. über die sog. Wolfskinder aus Ostpreußen.

Wir wünschen eine erfolgreiche Messe 2017 mit einer Besuchersteigerung.