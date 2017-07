Sommerpause beim VJJ vom 12. Juni bis 03. September 2017

Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer des VJJ,

wie jedes Jahr haben wir auch in diesem Jahr wieder eine Sommerpause. Sie wird den 12. Juni bis August 2017 umfassen. In dringenden Fällen kann per E-Mail Kontakt aufgenommen werden und es können PAs o. ä. ausgestellt werden. Der erste Stammtisch Nr. 51 wird dann im September stattfinden. Wir wünschen allen einen schönen Sommer und freuen uns auf zahlreiches Erscheinen zum 1. Stammtisch nach der Sommerpause des VJJ. Die Einladungen dazu werden gesondert verschickt.

Wir wünschen einen erholsamen und erfolgreichen Sommer.

Mit besten Grüßen

Björn Hensel Vorsitzender