Reminder – 55. Stammtisch findet am 27. Februar 2018 statt

Liebe Mitglieder, Förderer und Freunde des VJJ,

der 55. Stammtisch findet wieder gemeinsam mit dem BMD e.V. am 27. Februar 2018, aus familiären Gründen am letzten Dienstag, statt. Der Stammtisch kann zu Diskussionen über allgemeine Themen rund um Medien z. B. Bundeseinheitlicher Presseausweis 2018 und Tagesaktuelles genutzt werden. Ort wird das Ristorante Latino Uhlandstraße 4-5 10623 Berlin sein. Am 16.01.2018 um 19.30 werden die Teilnehmer erwartet und wir hoffen auf gute Gespräche.

Essen und Trinken muss, wie bisher, selbst gezahlt werden.

Mit kollegialen Grüßen

Björn Hensel Vorsitzender VJJ