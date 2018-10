Ein Tipp für Architekturinteressierte – Gemeinsame Medieninformation TU Berlin und Deutscher Werkbund Berlin e.V. für den 19. September 2018

Medieninformation Nr. 181 | ehr | 13.9.2018 Gemeinsame Medieninformation TU Berlin und Deutscher Werkbund Berlin e.V. Philharmonie, Staatsbibliothek und Laubenganghäuser – Berlin hat Scharoun viel zu verdanken Festkolloquium zum 125. Geburtstag von Hans Scharoun am 19. September 2018 an der TU Berlin Hans Scharoun war ein bedeutender Vertreter des organischen Bauens. Seine Architektur war keiner Stilrichtung unterworfen, sie entwickelte ein Gebäude allein aus seiner besonderen Funktion, seinem sozialen Umfeld und seiner landschaftlichen Umgebung. Die Berliner Philharmonie, die Berliner Staatsbibliothek und das Theater in Wolfsburg zählen zu seinen Hauptwerken. 1945 wurde Hans Scharoun zum Stadtbaurat und Leiter des Bau- und Wohnungswesen des Magistrats von Groß-Berlin ernannt. Zwei Jahre später wurde er zum Professor für Städtebau an die Fakultät für Architektur der Technischen Universität Berlin berufen und wurde Leiter des Instituts für Bauwesen an der Deutschen Akademie der Wissenschaften in Berlin. Hans Scharoun zählt zu den frühen Werkbundmitgliedern. Er wirkte mit an der von Bruno Taut initiierten „Gläsernen Kette“ sowie an den Werkbundsiedlungen in Stuttgart und Breslau. Zudem gehörte er mit Max Taut u. a. zu den Gründungsmitgliedern des Deutschen Werkbundes Berlin 1949. Bis 1950 leitete Scharoun das Institut für Bauwesen im Ostberliner Stadtteil. Von seinen Entwürfen wurden allerdings nur die fünfstöckigen Laubenganghäuser in der Karl-Marx-Allee 102/104 und 126/128 realisiert. An der Königlich Technischen Hochschule zu Berlin hat Hans Scharoun bis 1914 Architektur studiert. Der Erweiterungsbau des Architekturgebäudes am Ernst-Reuter-Platz stammt von ihm. Es wurde 1969 fertiggestellt. Der Deutsche Werkbund Berlin e.V. und das Architekturmuseum der TU Berlin laden herzlich zu einem Festkolloquium zum 125. Geburtstag von Hans Scharoun ein: Zeit: 19. September 2018, 18 Uhr Ort: TU Berlin, Straße des 17. Juni 152, 10623 Berlin, Architekturgebäude, Raum A 53 Die Veranstaltung ist öffentlich und kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Wir bitten Sie, in Ihrem Medium auf das Kolloquium hinzuweisen. Begrüßung Dr. Hans-Dieter Nägelke, Leiter des Architekturmuseums der TU Berlin Uli Hellweg, Vorsitzender Deutscher Werkbund Berlin e.V. Scharoun Baustadtrat / Die Bedeutung des Kollektivplans Dr. Simone Hein, Architekturhistorikerin Scharouns Berliner Stadtplanung Prof. Dr. Harald Bodenschatz, TU Berlin, Center for Metropolitan Studies Denkmalgerechte Sanierung Theater in Wolfsburg Winfried Brenne, Brenne Architekten Denkmalgerechte Einbauten in der Berliner Philharmonie Petra Kahlfeldt, Beuth Hochschule für Technik Berlin Die Freunde der Staatsbibliothek zu Berlin e.V. Thomas Sparr, Geschäftsführer des Suhrkamp Verlags Vom Verschwinden der Scharoun-Bar Prof. Dr. Stefanie Bürkle, TU Berlin, Fachgebiet Bildende Kunst Foto zum Download: www.tu-berlin.de/?199122 Weitere Informationen erteilt Ihnen gern: Dr. Hans-Dieter Nägelke Leiter des TU-Architekturmuseums Tel.: 030 314-23116 E-Mail: hans-dieter.naegelke@tu-berlin.de