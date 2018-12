Weihnachts- und Neujahrsgrüße 2018/ 2019

Wir wünschen allen Mitgliedern, Förderern und Freunden des VJJ Berlin-Brandenburg,

einen paar erholsame Weihnachtsfeiertage 2018 und einen “Guten Rutsch” in ein erfolgreiches Jahr 2019.

Auch in diesem Jahr haben wir Schulungen für Erasmus + Gruppen durchgeführt. Im Februar, Mai, Juni, November und Dezember konnten wir Gruppen begrüßen. Im November und Dezember wurden Seminare in unseren Büro-Räumen in der Friedrichstraße durchgeführt, da durch eine Umstellung im Programm immer nur noch 4 statt 10 Teilnehmer nach Berlin kommen. Tatkräftige Hilfe erhielten wir bei 3 Seminaren durch Herrn Ministerialdirektor a. D. K. Dauert und die Teilnehmer konnten gleichzeitig ihre russischen Sprachkenntnisse ein wenig aufpolieren.

Im nächsten Jahr feiern wir 35 Jahre VJJ und es wird geprüft, welche Art von Festivität wir durchführen werden.

Mit besten Grüßen

Björn Hensel

Vorstandsvorsitzender VJJ Berlin-Brandenburg im Namen des Verbandes