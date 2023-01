Weihnachts- und Neujahrsgruss für 2022/2023

Wir wünschen allen Mitgliedernde, Fördernde und Freundende des VJJ Berlin-Brandenburg, einen paar erholsame und gesunde Weihnachtsfeiertage 2022 und einen “Guten Rutsch” in ein erfolgreiches Jahr 2023.

Berlin Breitscheidplatz

Das neue Jahr beginnt, wie das alte geendet hat? “Same Procedure as last Year? Same Procedure as every Year?” Als ob ich im letzten Jahr in die Zukunft schauen konnte. Ich hatte das Beispiel des Kohleheizens für die entschleunigte Zeit der nahen Vergangenheit als Beispiel genommen. Die Gegenwart hat uns eingeholt. Mit Kohle oder Holzpellets heizen ist wieder notwendig, um die hohen Gas- und Strompreise zu kompensieren. Kita- und Schulschliessungen waren auch nicht das Gelbe vom Ei und die Abschottung von Kindern in den letzten 3 Jahren beschert uns nun zur Weihnachtszeit krankeheitsbedingte Schliessungen von Notaufnahmen, da viele der Kinder der Altersklassen 0,5 bis 3 Jahre alle zur gleichen Zeit an dem RS-Virus leiden.

Auch dieses Jahr war wieder in vieler Hinsicht turbulent und wir sind mehr Schlecht als Recht durch gekommen obwohl wir uns wieder auf unsere Mitgliedernde, Fördernde und Freundende verlassen konnten. Wir hoffen, dass auch dieses Jahr, nicht zu großen Einschnitten in das berufliche und private Leben geführt hat. Finanziell mussten wir auch dieses Jahr mit großen Einbußen leben und konnten nicht so viele Erasmus-Kurse durchführen wie gewünscht. Es gab noch Teilnehmer die noch nicht geimpft sind und somit weder eine Unterkunft noch an dem kulturellen oder einkaufstechnischen Leben in Berlin teilnehmen konnten. Für die neue Erasmus-Periode kommen ein paar Gruppen aus Auschwitz und Krakau dazu, so dass es ein wenig ausgeglichen sein wird.

Wir hoffen, dass im Jahr 2023 wieder Frieden in Europa herrschen wird.

Corona und der Krieg in der Ukraine hat unserer Gesellschaft gezeigt, wie fragil unser wirtschaftlicher und persönlicher Erfolg ist. Wir glauben, dass dieser Umstand den Umbau von einer oft vorkommenden Ich-Gesellschaft in eine Wir-Gesellschaft wieder nach vorne bringt.

Mit besten Grüßen

Björn Hensel

Vorstandsvorsitzender VJJ Berlin-Brandenburg im Namen des Verbandes