Herzlichen Glückwunsch! Wir gratulieren unserer Ehrenvorsitzenden Dr. Ute Witt zum 90. Geburtstag.

Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer des VJJ,

mit Freude gratulieren wir unserer Ehrenvorsitzenden Dr. Ute Witt zum 90. Geburtstag. Sie war maßgeblich an der Gründung des Verbandes beteiligt. Unermütlich half und hilft sie immer den Verband zu einem Hort der freien Meinung und Vielfalt zu bewahren. Wir wünschen ihr noch viele gute Jahre, um ihre profunden Ratschläge noch lange zu nutzen.

Herzlichen Glückwunsch, in Vertretung für den ganzen Verband.

Mit besten Grüßen

Björn Hensel Vorstandsvorsitzender VJJ