Weihnachts- und Neujahrsgrüße 2019/ 2020

Wir wünschen allen Mitgliedern, Förderern und Freunden des VJJ Berlin-Brandenburg,

einen paar erholsame Weihnachtsfeiertage 2019 und einen “Guten Rutsch” in ein erfolgreiches Jahr 2020.

Auch in diesem Jahr haben wir zahlreiche Schulungen für Erasmus + Gruppen durchgeführt. Im Frühjahr, Sommer und Winter konnten wir Gruppen begrüßen. Die Seminare wurden in unseren Büro-Raum in der Georgenstraße im IHZ durchgeführt. Das vorherrschende Thema im Dezember war die Anpassung der Ausbildungen in Deutschland im Gesundheitswesen an die EU Anforderungen, um eine bessere Vergleichbarkeit für die deutsche Ausbildung zu erreichen. Tatkräftige Unterstützung erhielten wir bei den Seminaren durch Herrn Ministerialdirektor a. D. K. Dauert und die Teilnehmer konnten gleichzeitig ihre russischen Sprachkenntnisse ein wenig aufpolieren.

Im diesem Jahr feiern wir 35 Jahre VJJ und dafür wird es einen Neujahrsempfang im Februar 2020 geben.

